Milieudefensie stapt naar rechter: bouw van mestvergasser Emmen uitgesteld

De bouw van een mestvergasser in Emmen is voorlopig uitgesteld. De provincie Drenthe gaf al groen licht aan bouwer Stercore, maar de rechter moet zich eerst nog buigen over een beroep van Milieudefensie.

Stercore wilde dit jaar beginnen met de bouw van de fabriek op het Emmtec-terrein. Het Emmer bedrijf kreeg in februari hiervoor een vergunning van de provincie. Zonder tegenslag zou de fabriek in 2022 operationeel moeten zijn.

Groen Gas

In de mestvergasser - niet te verwarren met een mestvergister - wordt droge mest bij hoge temperaturen omgezet in koolstof. Na behandeling is die te gebruiken als kunstmestvervanger en bodemverbeteraar. Ook komt bij het proces groen gas vrij dat bruikbaar is voor duizenden huishoudens in Emmen en aardgas kan vervangen. Hans Jansen en zijn compagnon Richard Kusters hebben vijftien jaar aan deze werkwijze gesleuteld. Volgens hen heeft de fabriek helemaal circulair en is er geen sprake van afval en uitstoot.

'Berekeningen kloppen niet'

Het bezwaar dat Milieudefensie heeft ingediend bij de rechtbank Noord-Nederland zorgt ervoor dat de bouw van de fabriek wordt uitgesteld. Volgens Milieudefensie kloppen de stikstofberekeningen die zijn overlegd niet. "Ze rekenen bepaalde zaken niet mee, waardoor ze wat betreft uitstoot op 0 uitkomen", zegt Henk Baptist van Milieudefensie. Hij twijfelt ook aan het maatschappelijk nut van de fabriek. "Het is een andere manier van mest verwerken. We moesten juist zorgen dat er geen overschot aan mest is."

Stenen stapelen

De advocaat van Stercore bestrijdt in Dagblad van het Noorden dat berekeningen niet kloppen. Gedurende de bouw komt minder stikstof vrij dan na ingebruikname van installatie, schrijft hij volgens de krant aan de rechtbank. Baptist is het met hem eens. "De bouw is een kwestie van stenen stapelen", zegt hij. "De exploitatie is een ander verhaal. Er moeten tonnen mest worden aangevoerd, dat zijn weet ik hoeveel vrachtauto's per dag waarvan ik bang ben dat ze half Nederland moeten doorrijden."