Beeld winkelwagen Beilen duikt op bij oudejaarsploeg in Haule: 'Boodschappen halen is niet te betalen'

"Ik vraag me af of iemand het beeld echt gemist heeft, maar het staat nu hier veilig in Haule", vertelt Jorrit Jan van der Vosse van Hauler Oudejaars Ploeg (HOP) trots. De Friese oudejaarsvereniging wist afgelopen week ongezien een uit de kluiten gewassen winkelwagen uit Beilen mee te nemen. Het beeld stond bij het distributiecentrum van de Jumbo in Beilen.

Vanochtend werd het beeld in Haule onthuld. Waar de Drentse oudejaarsverenigingen de onthullingen op de oudejaarsavond en net na de jaarwisseling doen, doet HOP in Haule dit in de ochtend van oudejaarsdag. "We reden vanochtend met de winkelkar op een kar door het dorp en mensen kunnen onze vangst de hele dag komen bewonderen. Vanavond laat zetten we het beeld naar binnen, want we willen het weer onbeschadigd afleveren. Het spul moet niet stuk door vuurwerk of dronken mensen", zegt Van der Vosse van HOP.

Te zwaar om te tillen

Het ontvreemden van het beeld had wel nogal wat voeten in de aarde. Jorrit Jan van der Vosse: "We waren donderdagavond al in Beilen en dachten de winkelkar wel even met elkaar van de sokkel te tillen. Maar het beeld was een stuk zwaarder dan gedacht en je wil daar ook niet al te lang rondhangen." Dus de leden van HOP gingen die avond met lege handen terug naar Haule. De vrijdagavond kwamen ze met zwaarder geschut terug naar Beilen. "Nu hadden we een mini-shovel bij ons en daar was de klus zo mee geklaard", aldus Van der Vosse.

Bij het beeld is de tekst geplaatst; Boodschappen halen, is niet te betalen!! om daarmee aan te geven dat het afgelopen jaar de prijzen flink stegen. De oudejaarsploeg heeft het distributiecentrum inmiddels gemaild over de actie, maar had nog geen reactie terug ontvangen. De winkelwagen wordt komende week weer teruggebracht naar Beilen.

Drentse stunts

Vanavond en vannacht wordt bekend of het de Drentse oudejaarsverenigingen ook is gelukt om een blikvanger mee te nemen naar hun dorpen. Vanuit Assen wordt onder meer het metershoge Vincent van Gogh-beeld vermist, wie daar verantwoordelijk voor is, is nog onduidelijk.