Verhuisbericht Wildlands: 11 Limburgse wasberen vinden onderdak in Emmen

Wilde wasberen

De beesten zijn vandaag overgebracht van Stichting AAP in Almere, daar hadden ze tijdelijk een dak boven hun hoofd gekregen nadat ze in Limburg in het wild gevangen waren. "Meer dan een jaar geleden begon in Limburg de discussie over wat ze moesten doen met de wasberen. De kogel was de meest voor de hand liggende optie", vertelt David van Gennep van Stichting AAP.

Wasberen horen van oorsprong niet thuis in Nederland en dus moet er volgens Europese wetgeving actie worden ondernomen. Ook omdat de beesten in Limburg voor overlast zorgden. De provincie besloot daarom om de dieren af te laten schieten.

Stichting AAP vond de kogel absoluut geen goede oplossing en startte een petitie. De wasberen moesten gevangen worden, niet afgeschoten.. "En kijk, de dieren krijgen hier nu een mooie plek. Je kunt niet mooier zitten dan hier in Wildlands", aldus een opgeluchte Van Gennep.

Petitie

De petitie van stichting AAP is ondertussen door tienduizenden mensen ondertekend, en dat doet Van Gennep goed: "Het is fijn dat mensen opkomen voor de dieren en het doet mij ook goed dat de provincie Limburg luistert en zegt: afschieten is misschien toch geen goed idee."

De stichting helpt met het vangen van de wilde wasberen en zoekt daarna naar geschikte opvanglocaties voor de dieren. "We geven ze weer een kans en een toekomst", vertelt Van Gennep glimlachend.

(Tekst gaat verder onder video)

Racoon creek

In Wildlands zijn ze uiteraard blij met de komst van de elf wasberen, die binnenkort in Racoon Creek lekker rond kunnen snuffelen. "We hebben best al wat ervaring met wasberen", begint verzorger Sandra Alting te vertellen. "Die ervaring komt ook nog vanuit het oude dierenpark, maar ook hebben we een aantal verzorgers die ervaring hebben met wasberen."

Het splinternieuwe verblijf, waar nu al tien voornamelijk oude wasberen rondlopen, is volgens Alting helemaal klaar voor de nieuwste bewoners: "Dit gaat helemaal goed komen. Ze kunnen alles hier, we hebben genoeg water en ze kunnen ook in de rotsen en bomen klimmen."

Dit weekend zijn de nieuwe wasberen nog niet te bewonderen in Wildlands, ze komen eerst achter de schermen nog even bij van de verhuizing. Op die manier kunnen ze de wasberen die er al langer zijn ook alvast van afstand ruiken om zo aan elkaar te wennen. Maandag gaan de schuiven van het verblijf open en kunnen de nieuwe wasberen zowel kennismaken met de huidige bewoners, als met het publiek.