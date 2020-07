Loonbedrijf Vink uit Dwingeloo slachtoffer van rondtrekkende gps-dievenbende

De gps-systemen in trekkers zijn anders dan die in auto's. Ze helpen de boeren bij het aanleggen van akkers, het inzaaien van gewassen of het verspreiden van mest. Voor dieven is het lucratief om zo'n systeem in handen te krijgen, want je praat al snel over een waarde van meer dan tienduizend euro.

Europese bende

Volgens politiewoordvoerder Ed Kraszewski zijn de dieven waarschijnlijk lid van een rondtrekkende bende die niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Engeland en Duitsland heeft toegeslagen. Bij de politie staan zulke criminelen bekend als mobiele bandieten. "Dat is een zeer goed georganiseerde groep die speciaal naar Nederland komt om dit soort diefstallen te plegen. De buit gaat zo snel mogelijk weer het land uit", vertelt Kraszewski. Wie de dieven precies zijn, weet de politie niet.

Het bedrijf dat gisteren slachtoffer werd van de diefstal is Aannemers- en Loonbedrijf Vink. De twaalf systemen samen kosten meer dan een ton en zijn bovendien broodnodig voor de dagelijkse werkzaamheden. Volgens Kraszewski was de grootte van de diefstal in Dwingeloo uitzonderlijk. "Vaak stelen ze er maar een stuk of twee. Hier hebben ze dus een grote slag geslagen."

Aardappelveld

De dieven zijn in Dwingeloo door het aardappelveld naar het bedrijf geslopen, hebben zich een weg door het schrikdraad gebaand en konden zo bij de trekkers komen. Waarschijnlijk hebben ze het bedrijf eerder al verkend, voordat ze de diefstal hebben gepleegd. Danny Wijntjes van Vink baalt als een stekker van de diefstal: "Donderdagmorgen kwam één van de medewerkers naar mij toe en vertelde dat het scherm uit de trekker was. Toen we achter kwamen zag ik al gauw dat alle gps-systemen uit de trekkers waren."

Ondanks dat er genoeg camera's op het terrein van Wijntjes hangen, zijn de daders er nauwelijks op te zien. "Het lijkt alsof ze wisten waar de camera's hingen. Je ziet ze wel de spullen uit de trekker halen, maar je ziet niet wie het zijn", vertelt de landbouwer. Voorkomen van de diefstal is bijna onmogelijk. Alle trekkers binnen neerzetten is geen optie en ook is het niet praktisch om iedere dag de gps-systemen uit alle voertuigen te halen.

Europol

Om de bende op te sporen heeft de politie de hulp ingeroepen van de Europese politiedienst Europol. Dat betekent niet dat er Europese agenten onderzoek gaan doen in Nederland, maar dat de politiediensten van meerdere Europese landen informatie gaan uitwisselen om te zien of er verbanden bestaan tussen diefstallen op andere plekken. Kraszewski: "Zo kunnen we elkaar helpen om de verdachten achter slot en grendel te krijgen. En als we ze kunnen koppelen aan meer diefstallen, dan blijven ze langer in de bak."

Wijntjes is blij dat de zaak nu op Europees niveau wordt aangepakt. Het is namelijk niet voor het eerst dat er bij hem een diefstal is gepleegd. Het andere bedrijf van Wijntjes in het Friese Elsloo was eerder al slachtoffer van een zelfde soort diefstal. Wijntjes: "Er moet gewoon echt iets aan gebeuren, dit kan zo niet langer. De schades zijn zo enorm, daar kun je met zijn allen niet tegen werken."