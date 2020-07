Nieuwe aannemer gaat geluidswal Spier afbreken

Een nieuwe aannemer gaat de geluidswal in Spier afbreken. De gemeente Midden-Drenthe heeft zelf een aannemer in de arm genomen. Het werk van de verantwoordelijke aannemer vorderde niet snel genoeg.

Aannemer Bouwhuis overschreed de deadline die de gemeente had gesteld voor het afbreken van de stenen muur langs de A28 al eerder, maar nu grijpt de gemeente in. De muur stortte anderhalf jaar geleden in. Uit een recente veiligheidscheck bleek dat de rest van het bouwwerk ook zo snel mogelijk tegen de grond moet in verband met de veiligheid.

Op 30 juni kreeg de aannemer een week om de muur af te breken. Die termijn werd al een keer verlengd, maar nu neemt Midden-Drenthe maatregelen. Een andere aannemer maakt de klus af, Bouwhuis krijgt een brief en de uiteindelijke rekening.

Twee meter hoog

Een deel van de nog staande muur was al wel afgebroken door Bouwhuis, tot op een hoogte van twee meter. De nog staande zijkanten moeten ook tot die hoogte worden teruggebracht. "Maandag gaat de nieuwe aannemer met directe aanwonenden in gesprek om te kijken hoe dat het beste kan. Vrijdag is alles weg en opgeruimd", laat een woordvoerder weten.

Hoewel Bouwhuis van de sloopklus is afgehaald, is het nog wel aan het bedrijf om te zorgen dat er voor 30 september een alternatief staat langs de A28. Dat wordt nog een hele klus. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning werd niet door Midden-Drenthe in behandeling genomen omdat gevraagde aanvullende informatie niet geleverd is, zo luidt het oordeel. Er moet dus een nieuwe vergunning worden aangevraagd voor de bouw. De gemeente wil niet vooruitlopen op de zaken. "Als het niet lukt, gaan we vanaf 30 september kijken hoe we verder moeten."

Doeken

Tot die tijd komt er een tijdelijke oplossing om in ieder geval de lichtoverlast van snelwegverkeer te beperken. De gemeente ziet bouwhekken met doeken voorlopig als geschikt lapmiddel, maar gaat nog met bewoners in gesprek.

