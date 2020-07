Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Nog een lege agenda dit weekend? Geen probleem, in Drenthe is genoeg te doen en te beleven. RTV Drenthe zet een aantal suggesties op een rijtje.

Taribush Kuna Festival

Kunst, theater, muziek, interviews en veel meer, dat is het Taribush Kuna Festival. Het festival werd vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar juli 2021, maar online is er dit weekend wel een festival. Vanaf 19.00 uur is het festival zaterdag thuis te volgen via taribushkuna.nl. Bovenste Knoopje Open verzorgt een cabaretvoorstelling, Lang & Gelukkig brengt een speciaal Kuna-lied ter gehore en er is magie van illusionist Niels Nijland.

Orgelmuziek

Liefhebbers van orgelmuziek kunnen nog snel een kaartje reserveren voor het orgelconcert van Wietse Meinardi zaterdagmiddag in de Grote kerk in Emmen. Het thema van het concert is 75 jaar bevrijding. Meinardi speelt onder andere drie variaties op het Wilhelmus.

Het orgelconcert begint om 15.00 uur, een kaartje kost vijf euro en moet online besteld worden.

Oer-Hollands

Goed nieuws voor fans van Hollandse folklore. Het Internationaal Klompenmuseum in Eelde opent zaterdag weer zijn deuren. Veel vrijwilligers behoren tot de risicogroep en dus kon het museum niet open. Online was er al een tour te maken door het museum, maar nu zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar die in het weekend de jubileumtentoonstelling Hout couture aan bezoekers kunnen tonen.

Vooraf een ticket kopen (5 euro) is uiteraard verplicht, dat kan via klompenmuseum.nl.

Trappen & Grappen in Coevorden

Een nieuw evenement in Coevorden: Trappen & Grappen. Een zondagse fietstocht langs mooie locaties in de gemeente Coevorden. Cabaretiers en comedians verzorgen tijdens de rustmomenten een optreden. Om 13.00 uur vertrekt de meute, uiteraard met onderlinge afstand tussen de fietsgezelschappen, vanaf de Markt in Coevorden. Om 16.30 is de laatste voorstelling van de toertocht.

Vooraf opgeven is verplicht, deelname kost 24,95 euro. Op 16 augustus is er nog een editie.

Muziekcafé

Het buitenterras van muziekcafé De Amer in Amen verandert zondag in een openluchtpodium. Tijdens 'Zummer op zien Zundags' treedt wekelijks een artiest op. Zondag om 14.00 uur zet Bouke's Bee Boys de reeks zondagmiddagconcerten voort met akoestische americana. Het concert is gratis toegankelijk, bij slecht weer wordt er binnen gespeeld, met inachtneming van de coronamaatregelen. Wie dan geen plekje binnen heeft, heeft pech: vol is vol.

De natuur in

Wie geen zin heeft in drukte, kan de natuur in. In het Drents-Friese Wold is zaterdagmiddag een stiltewandeling georganiseerd. ROEG! zette deze en andere activiteiten in de buitenlucht op een rijtje.