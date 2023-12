Volgende week kans op een nieuwe hoogwaterpiek in de Vecht

Terwijl het waterpeil op de meeste plekken in Drenthe daalt, houdt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) rekening met een nieuwe hoogwaterpiek. Vanaf dinsdag lijkt er meer regen op komst. Daardoor is er opnieuw kans op hoogwater in de Vecht rond 6 januari. Voor de IJssel wordt er rond 9 januari een nieuwe hoogwaterpiek verwacht.

Wel laat het waterschap weten dat deze piek waarschijnlijk minder hoog is dan die van afgelopen week.

Niet wandelen op kades

Waterschappen in het hele land roepen ondertussen op om niet op zomerkades en taluds langs rivieren en beken te gaan wandelen, nu die mogelijk even droogvallen omdat de waterstand zakt. "Lopen of parkeren op doorweekte kades en oevers veroorzaakt schade, waardoor dijken bij een volgend hoogwater zouden kunnen bezwijken", legt waterschap Vechtstromen uit.

Extra ogen

Vanaf 21 december waren in het gebied van WDODelta honderden vrijwillige dijkwachters actief om de dijken in de gaten te houden vanwege het hoge water. Dagelijks werden meerdere rondes gelopen langs onder meer de Vecht.

Gisteren werd daar voor het laatst de dijkwacht ingezet. En vandaag liepen de vrijwilligers hun laatste rondes langs de IJssel en de Sallandse Weteringen. Het waterschap laat weten dat de extra ogen van de vrijwillige dijkwachten de afgelopen dagen onmisbaar waren.

"Het aantal risicoplekken is nu zo ver gedaald dat onze eigen dijkbeheerders de inspecties weer kunnen overnemen van de vrijwillige dijkwacht. Een aantal locaties langs de IJssel, Vecht en Sallandse Weteringen houden we goed in de gaten vanwege schades", aldus WDODelta.

Normaal beheer