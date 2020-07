Stekjes ruilen in de Plantenbieb

Plantenliefhebber en vriendin van Kirstin, Marjon Pepping raakte geïnspireerd en besloot ook bij haar in de voortuin in Marsdijk een Plantenbibliotheek te beginnen. Ze beheren samen de Facebook- en Instagrampagina's Plantenbieb Assen, waar ze plantenfans op de hoogte houden van het steeds wisselende assortiment.

Ruilen

De Plantenbieb van Kirstin (33) en Marjon (34) werkt heel simpel. Je kan een stekje of een kamerplantje ruilen. Eén halen, één brengen. Maar voor wie geen stekje of plantje te bieden heeft hebben de dames een donatiepot. Met het geld wat ze ophalen kopen ze dan nieuwe planten voor in de bieb. "Dat werkt zo hartstikke goed, zo kunnen mensen heel goedkoop toch heel veel leuke verschillende plantjes in huis halen", zegt Marjon.

Populair

Kirstin was naar haar weten een van de eersten in Nederland met een plantenbieb. Ze kwam het concept een keer tegen op een Facebookgroep voor plantenliefhebbers. "Ik zag dat iemand het in Hilversum gedaan had, ik vond het zo'n leuk idee. Ik had een kastje op de kop getikt en ik begon mijn eigen bieb" , zegt Kirstin. Ruim een maand later is het een groot succes. Dagelijks komen mensen naar de Plantenbieb in Assen om stekjes en plantjes te ruilen. Ook in de rest van Nederland en ook in Drenthe, zoals in Beilen en Emmen zijn er al Plantenbibliotheken te vinden.

Verslavend

"Ik begon met 2 of 3 plantjes in inmiddels heb ik er meer dan vijftig. Het is echt heel verslavend" , zegt Kirstin. Voor Marjon is de plantliefhebberij ook een beetje uit de hand gelopen: "Ik wordt gewoon heel vrolijk van planten, groen is altijd goed. Je kan nooit genoeg planten hebben, is mijn motto."