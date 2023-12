Gelukkig 2024! Op naar een mooi Drents nieuwsjaar

Het nieuwe jaar is begonnen. RTV Drenthe wenst iedereen een gezond en voorspoedig 2024. Lees ook in het nieuwe jaar de belangrijkste, opmerkelijkste en mooiste Drentse verhalen op rtvdrenthe.nl en in de app.

Komend jaar is er uiteraard veel aandacht voor het bezoek van de koninklijke familie aan Emmen tijdens Koningsdag, volgen we de ontwikkelingen rond de wolf en zien we hoe Drenthe in juni stemt tijdens de Europese parlementsverkiezingen.

Ook het Drentse festivalseizoen volgen we op de voet. Denk aan het TT Festival in de provinciehoofdstad, het Holland International Bluesfestival en Boerenrock.

Daarnaast gaan we zien hoe de Drentse sporters het doen op onder andere de Olympische Spelen, wat FC Emmen voor elkaar krijgt in de tweede seizoenshelft en of Francesco Bagnaia voor de derde keer op rij de TT kan winnen.

Tips