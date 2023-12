Brandweer waarschuwt voor rook van grote brand in Stadskanaal

De brandweer is bezig om een uitslaande brand in Stadskanaal te blussen. De brandweer Groningen waarschuwt voor de vele rook die bij de brand vrijkomt.

De brand woedt in een houtopslag aan de Drouwenstraat en is overgeslagen naar een woning. "Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit", meldt de brandweer op X.