Verdwenen Van Gogh duikt op in Vledder

Het uit Assen verdwenen metershoge beeld van Vincent van Gogh is terecht. Het kunstwerk is opgedoken in Vledder. Oudejaarsvereniging De Oliebol zit achter de ontvreemding.

Het beeld stond aan de Kop van de Vaart in Assen in het kader van de Vincent van Gogh-tentoonstelling die tot en met 7 januari duurt. Op 12 december bleek het kunstwerk te zijn verdwenen. Op de plaats van het beeld was een bord achtergelaten met de tekst: "Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast."

Op de kar door Vledder

Door die tekst werd er al uitgegaan van een oudejaarsstunt. De Oliebol heeft nu laten weten achter de actie te zitten. Vanavond werd het beeld gepresenteerd bij restaurant De Tippe in Vledder. De oudejaarsvereniging wil de metershoge Vincent op nieuwjaarsdag vanaf 13.30 uur op een kar door Vledder rijden.