Twee tentfeesten in Hooghalen, volgend jaar één?

Hits knallen door de speakers, dopjes knallen van de flesjes en ballen knallen van de melkbussen. Oudejaarsavond in en rond de tent van keet D.B. (De Boshut) in Hooghalen duurt al de hele dag en gaat in de avond onverminderd hard door. Maar mogelijk wel voor het laatst in huidige vorm.

Het is de derde keer dat de keet het jaar op deze manier uitzit, vertelt Mika Paasman. "We begonnen met carbidschieten, met een paar bussen. Daar kwam de tent bij en toen is het groter geworden."

In de tent wordt luidkeels meegebruld in de microfoon, maar het blijkt een vruchteloze talentenjacht. Paasman: "Er zijn niet veel winnaars als ik dit zo hoor."

Genoeg bier

Met een mannetje of 20, 30 wordt 2023 uitgeluid. Vuurwerk mag uiteraard niet ontbreken, om middernacht zal er het nodige de lucht ingaan. Maar eigenlijk is dat bijzaak. Het gezellig samenzijn is waar het om draait. "Het gaat harstikke goed, het is gezellig en er is genoeg bier", aldus Paasman.

Na twaalven trekt de groep naar de jeugdsoos in Hooghalen, net als de rest van het dorp. Om daar elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen.

Laatste keer