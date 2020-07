Taribush Kuna Festival probeert online het festivalgevoel te vangen

Dagenlang midden in de natuur muziek, theater, kunst en vrijheid, dat is al ruim tien jaar het Taribush Kuna Festival in Lheebroek. "Twaalf jaar geleden is het begonnen, klein en intiem. Er zullen zo'n honderd mensen zijn geweest, we zijn gegroeid naar 10.000 bezoekers", vertelt Floor Hogerheijde van de organisatie. "Maar het gevoel is hetzelfde gebleven."

Kuna-gevoel

Wat is dan dat gevoel en kun je dat ook via een digitaal festival te pakken krijgen? "Het motto van Taribush Kuna is 'doe alsof je thuis bent', het gaat om jezelf zijn en de verbinding zoeken met anderen. Om vriendschap en je kunt ongedwongen genieten", beschrijft Hogerheijde. Gevoelens die door de coronavirus werden bedreigd nu het festival door de getroffen maatregelen niet door kon gaan. "We wilden niks doen, maar dat zat niet lekker. We wilden toch het Kuna-gevoel naar de mensen brengen."

En dus werd er in klein comité een online festival georganiseerd. "In een maand hebben we het op poten gezet. We zijn heel blij dat een clubje vaste artiesten mee wilde werken, zoals Bovenste Knoopje Open. We hebben ze het idee voorgelegd en ze wilden het meteen. Ze dragen ons een warm hart toe", vertelt Hogerheijde opgetogen. "Afgelopen week was er nog behoorlijk veel werk, zondag hebben we de opnames gehad en daarna kwam de montage." En dus zijn er vanavond de nodige optredens te zien.

Live

Het 'doe alsof je thuis bent' was dus nog nooit zo makkelijk, nu er vanuit de eigen tuin kan worden gekeken. Ook de verbinding kan gezocht worden. "We hebben een livechat, die moet interactie creëren. Publiek kan reacties geven en wij als organisatie gaan daarop reageren", zegt Hogerheijde. Ook met vrienden ongedwongen genieten kan gewoon. "Ik heb al reacties voorbij zien komen waarin mensen elkaar vragen om samen te kijken. En ik vermoed dat er ook wel mensen op de vaste camping staan en vanuit de caravan kijken."

En waar kijkt Hogerheijde zelf het meest naar uit? "Ik heb wel opnames gezien maar nog niet de hele montage. Ik ben vooral benieuwd wat het publiek ervan vindt." Zelf zit ze achter de livechat voor de interactie met virtuele bezoekers. "Ik kan dus niet met een biertje gaan zitten kijken. Alhoewel, eentje moet kunnen."

