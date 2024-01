Eenzaam of kleine portemonnee? De deur van de Warme Huiskamer in Bovensmilde staat open

Gasten en vrijwilligers van de Warme Huiskamer vieren samen Oud en Nieuw in Bovensmilde. Want niemand hoeft in Bovensmilde alleen te zijn tijdens de feestdagen, en de rest van het jaar.

Is het nou één voor twaalf, precies twaalf uur of één over twaalf? De horloges lopen niet gelijk in de Warme Huiskamer en dus kiezen ze hun eigen moment voor het vieren van het nieuwe jaar. Als de kurk met een goede plop van de champagnefles schiet is het moment daar: 'Gelukkig nieuwjaar!'

Samen

De aanwezigen vinden het fijn om samen een borrel te drinken, een potje sjoelen te spelen en vooral om een gesprek te hebben. "De Warme Huiskamer is een plaats om te ontmoeten", zegt coördinator Gerda Breukelaar. "Die is in het leven geroepen door het Leger des Heils in verband met de energiecrisis."

Een warm huurhuis kunnen mensen een keer per week aanschuiven voor een gratis maaltijd. Maar er is meer. "Er is elke dag wat te doen", zegt Breukelaar. "Er is een zangkoor, loopgroep en er wordt aan buitenlandse mensen lesgegeven."

Meerdere functie

Alie Reitsma woont sinds 1 mei tegenover de Warme Huiskamer. "Heg noch steg wist ik hier. 'Aan de overkant kun je zo naar binnenlopen', werd mij gezegd. Ik denk: ik ga gewoon kijken."

Reitsma werd een vaste gast. "Ik werd hier hartelijk ontvangen door mensen die iets voor mij konden betekenen." Zowel maatschappelijk als sociaal hielpen de mensen haar.