In Zorgvlied pronkt vereniging met de entreeletters van Safaripark de Beekse Bergen

Safaripark De Beekse Bergen zijn de letters bij de entree kwijt, plus een aantal borden langs de openbare weg. Oudejaarsvereniging Tied Zat uit Zorgvlied heeft de letters, de borden en een doek ontvreemd om een statement te maken.

"Dagelijks staat het hier vol met zogenaamd wolventoerisme, we lijken wel een safaripark. Alleen houdt niemand zich aan de regels", staat in een verklaring. De vereniging wijst op foutparkeerders, mensen die de weg blokkeren en het benaderen en voeren van wilde dieren, waaronder wolven. Het zorgt voor ergernis bij de oudejaarsvereniging en de inwoners van Zorgvlied en omliggende dorpjes.

Regels

Mirre Mulder en Dominique Veenstra van Tied Zat: "In het Brabantse safaripark moeten toeristen zich aan de regels houden om de dieren daar te bekijken." Tied Zat noemt het Drents-Friese Wold ook een safaripark, door de aanwezigheid van de wolf, het edelhert, Schotse hooglanders en andere grazers. "De boodschap is: Als je hier wil komen, houd je je aan de regels, je gedraagt je en doet geen dingen die in het 'safaripark het Drents-Friese Wold' niet zijn toegestaan."