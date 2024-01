Autobranden in Assen, Coevorden en Klazienaveen

In Assen brandde een busje uit aan de Hildegard van Bingenweg. De brandweer werd even voor 04.00 uur opgeroepen, maar bij aankomst bleek er weinig meer te redden.

Ook in Klazienaveen ging een auto verloren door een brand. Die woedde eerst in een schuurtje aan de Meridiaan, maar sloeg over. De naastgelegen woningen bleven buiten schot. In Coevorden was het vanochtend raak aan de Breitnerstraat.