Woningen Assen en Meppel beschadigd door brand en vuurwerk

In een woning aan de Groningerstraat in Assen is vanochtend vroeg brand uitgebroken. Volgens een omstander vatte een opslag achter de woning vlam. Het vuur sloeg daarna over naar de woning.

Het dak van het woonhuis is beschadigd achtergebleven. Dankzij inzet van de brandweer werd erger voorkomen. Hoe de brand kon ontstaan, is onduidelijk

Ook in Meppel ontstond schade aan een woning, vermoedelijk omdat er vuurwerk werd afgestoken. Op foto's is te zien dat een ruit van een appartement aan de Thorbeckelaan is gesneuveld. Of de bewoner of bewoners thuis waren, is niet bekend.