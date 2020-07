Het is een goed jaar voor de wulp

Het is even zoeken net buiten Zwinderen, maar dan zien we vader wulp rondvliegen en horen we hem geluid maken. Hij probeert ons af te leiden en bij zijn jong weg te houden. Het kuiken zit verstopt in het gras en vinden we niet. "We hebben het, toen ie net geboren was wel gezenderd, maar de batterijen zijn leeg. Ik heb hem niet zo lang geleden nog wel in handen gehad maar geen nieuwe zender geplaatst. Dus we kunnen hem nu niet opsporen", vertelt Henk Jan Ottens ons. "Maar door het gedrag dat vader wulp laat zien weet ik zeker dat het jong er nog zit."

Gezenderd

Sinds 2018 worden de wulpen in het Drentse landschap in de gaten gehouden. Vrijwilligers zijn begonnen met het plaatsen van rasters om de nesten tegen roofdieren te beschermen. Daardoor kwamen dit jaar driekwart van de eieren uit. Om te weten hoe het met de kuikens afloopt zijn ze gezenderd. Daardoor zijn de vogels snel te vinden en kunnen vrijwilligers zien of het beestje het gered heeft of niet.

Dit jaar zijn twintig van de 47 jongen uitgevlogen. Bijna de helft dus. Vorig jaar vloog een derde uit. Het is dus een goed jaar voor de wulp. Dat komt vooral door het leefgebied waarin de wulp momenteel zit, maar verder is het gissen waarom het nu zo´n goed jaar is.

Over een dag of vijf gaat Ottens terug naar Zwinderen om te kijken of het kuiken nog leeft en uitvliegt. Volgend jaar wil hij honderd nesten omrasteren om zo voor nog meer nageslacht te zorgen.