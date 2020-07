Chique sofa's voor theaterpubliek Tamboer

De Grote Zaal heeft normaal gesproken 780 zitplaatsen op de balkons en de zaal voor het podium. Op die rijen in de zaal is de vloer gebouwd. "Het is een halve dag werk", zegt directeur Pieter-Bas Rebers van de Tamboer. "We hadden de vloer al, dus we hebben enige handigheid in het opbouwen ervan."

Briljant idee

Dat de Tamboer die vloer heeft noemt Rebers een briljant idee van zijn voorgangers. Want daardoor hoeft hij niet zoals in andere theaters steeds een aantal stoelen naast, achter en voor elke bezoeker vrij te houden. Die bezoekers nemen nu in een kleurige, haast romantische setting plaats op de sofa's waarvan de voorste op het even hoge podium staan. 180 plaatsen levert het op.

Vorige week draaide De Tamboer proef en vertoonde voor één keer een film, Bohemian Rhapsody van Queen. De bezoekers waren na afloop enthousiast. De test was geslaagd. En dat gold ook voor de wijze waarop de bezoekers naar een geel, groen of rood uitgelicht bankje werden geleid.

Dertig voorstellingen

"Dit vond ik eigenlijk een beter idee. Het voelt fantastisch en dat was ook de reactie van het publiek bij de film. Zo gaan wij het nieuwe seizoen draaien. Geen films, want we zijn geen bioscoop. We hebben dertig theatervoorstellingen gepland. Voordeel is nu dat we al 180 plekken in de zaal hebben en als we nog wat stoelen op de balkons erbij gebruiken kunnen we nog wat meer publiek ontvangen."

De sofa's huurt De Tamboer bij een bedrijf in Meppel. Er blijft ruimte over voor een podium van tien bij zes meter. Dat wordt ietsje verhoogd ten opzichte van het deel van het podium dat nu gelijkvloers is met de rest van de zaal. Cabaretier Bert Visscher heeft op 3 september de primeur.

"Bedrijfstechnisch hopen we dat we hiermee de schade beperkt kunnen houden." De Tamboer maakt aanspraak op regelingen waar elk bedrijf gebruik van kan maken. Daarnaast hoopt het dat er nog speciale steunmaatregelen van het Rijk komen voor de cultuursector om de barre corona-tijd te overleven.

Binnentuin voor Het Podium

Ook de binnentuin neemt De Tamboer in gebruik. Daar organiseert Het Podium in de maand september een serie optredens van popbands. Rebers: "Het Podium heeft nog minder capaciteit dan de Tamboer. Dus hier kunnen we de hele maand september buitenconcerten houden."

En zo improviseert Rebers zich door de corona-tijd. "Ja we zijn creatief in deze sector. En ja we hebben onszelf een beetje opnieuw uitgevonden."

Intiemer

Normaal gesproken heeft de Tamboer twee keer zoveel voorstellingen vastgelegd dan de dertig die er komen. De meeste daarvan duren korter dan gebruikelijk. Dat is ongeveer een uur zonder pauze. Daardoor kan de Tamboer twee voorstellingen op een avond houden. "Het wordt allemaal intiemer en dat pas bij de indeling die we nu hebben."

"Ik vind het best spannend om straks in september te zien, als we beginnen met de kaartverkoop, of de mensen weer naar het theater komen. Als het niet direct vol is bij de voorstellingen hoop ik wel dat mensen die geweest zijn zeggen dat het een heel bijzonder avondjes was en dat het elkaar zo versterkt."