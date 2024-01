Politie: hulpdiensten bekogeld met vuurwerk, maar 'geen grote ongeregeldheden' in Drenthe

Tijdens de jaarwisseling zijn grote ongeregeldheden in Drenthe uitgebleven. Dat meldt de politie vanochtend. Wel was het onrustig in Assen en Eelde, waar agenten en brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk.

Assen en Eelde

In Eelde was de politie "enige tijd" aanwezig. Agenten werden in die tijd bekogeld met vuurwerk. "Uiteindelijk keerde de rust terug", schrijft de politie.

Veertien aanhoudingen in Noorden

In totaal zijn er in Noord-Nederland veertien aanhoudingen verricht tijdens de jaarwisseling. De meeste excessen waren in Groningen, waar de ME moest ingrijpen in Hoogkerk en Bedum. In Midwolda explodeerde zwaar vuurwerk, waardoor woningen schade opliepen. Verder waren er twee dodelijke aanrijdingen in Oldehove en Oude Pekela en werd iemand in de stad Groningen neergestoken.