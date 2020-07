Geen obstakel is te hoog voor freerunner Sly

Binnen gebruikt de 13-jarige Hoogevener bijvoorbeeld trampolines, kasten en ladders, maar in de buitenlucht kan het van alles zijn om overheen te rennen. Het is een intensieve sport vertelt hij als even bijkomt van een minuut vol freerunning: "Bij freerunnen probeer je zo snel mogelijk van A naar B te komen, wat er ook in de weg staat."

Vereniging

De sport, die ook wel parkour genoemd wordt, is bij het grote publiek nog niet zo bekend. "Vroeger keek ik op YouTube video's van mensen die aan freerunning deden en dat leek me zo gaaf, dat ik dat ook wilde leren", vertelt Sly. Hij had niet verwacht dat er een vereniging voor zou zijn bij hem in de buurt. "Maar toen we gingen googlen zagen we dat dat wél kon." Hij traint nu al vier jaar bij Gym4all.

Vaults oefenen

De jonge freerunner kan al veel 'vaults', dat zijn bewegingen om ergens overheen te gaan. "Met een vault probeer je zo soepel en cool mogelijk over een obstakel te gaan. Gewoon eromheen lopen is geen optie", lacht Sly.

Er zijn geen teams en er is geen competitie bij het freerunnen. "Ik vind het leuk, omdat het telkens weer een wedstrijd tegen jezelf is. Je wilt steeds weer ietsje beter worden."