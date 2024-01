Klappertandende waaghalzen te water tijdens nieuwjaarsduik Hoogeveen

Nieuwe traditie

Dian Drenth is een van de mensen die de nieuwjaarsduik in Hoogeveen nieuw leven inbliezen. "Wij dachten: we gaan er weer een organiseren als het kan."

Ze hoopt dat vanaf vandaag een nieuwe traditie is geboren. "Jaarlijks een rondje Nijstad lopen, van zo'n 5 kilometer, en daarna het water in. Het weer is hopelijk goed, dus we gaan het zien", zegt ze met een positief gemoed.

Belangstelling

Met hoevelen ze om klokslag twaalf uur staan te trappelen, durft Drenth op voorhand niet te zeggen. "Ik heb wel heel veel berichten gehad, dus ga ervan uit dat er veel animo is."

En waarom ook niet? "Dit is hartstikke leuk", beaamt ze. "Het is helemaal gratis, iedereen kan gewoon komen. Met een grote groep is het natuurlijk helemaal mooi."