Tachtig mensen 'Trappen en Grappen' in Coevorden

"We kunnen en mogen eindelijk weer. En zo fijn dat er gewoon tachtig mensen aan meedoen", vertelt een enthousiaste Saskia Kluwen. Zij is directeur en programmeur van Theater Hofpoort. Naast deze editie komt er ook nog een een Trapjes en Grapjes voor kinderen. Half augustus is er nog een editie voor volwassen. "Maar het is nu al zo leuk en iedereen is zo enthousiast dat we dit er misschien wel inhouden", aldus Kluwen.

De start op de markt in Coevorden (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

De groep fietsers werd opgedeeld in groepjes, zodat iedereen voldoende afstand kon houden. De eerste stop was op het terras van bakkerscafé De Loods. Omdat iedereen zelf zijn route mocht bepalen, kwamen de mensen allemaal om beurt binnendruppelen. In het café trad Victor Luis van Es op. Hij had al snel de lachers op zijn hand. En na een drankje en een hapje stapte iedereen weer op de fiets, op weg naar de volgende locatie waar ook weer een cabaretier op ze stond te wachten.