De week van Drenthe: Monstertocht op mountainbike en nieuwe boerenprotesten

De monstertocht van Bekkenk

Hij keerde terug en overwon. Mountainbiker Ramses Bekkenk uit Alkmaar deed al eens een poging om een monstertocht van 750 kilometer dwars door Drenthe te volbrengen. Maar na 700 kilometer was z'n lichaam op. Deze week ging hij opnieuw van start en dinsdagavond voltooide hij zijn meesterstuk...

Meer tbs-opnames

Voor het eerst in jaren zijn er in 2019 weer meer tbs-opnames in klinieken geweest. Instellingen moeten bedden bijplaatsen, omdat er steeds meer aanvragen zijn voor de behandelingen. Zo werden dit voorjaar nog negen plekken voor tbs'ers in Zuidlaren geopend. Meerdere inwoners van het dorp zijn daar niet gelukkig mee. Volgens de Van Mesdag-kliniek zitten veel tbs'ers vaak te lang in instellingen omdat er geen woonruimte te vinden is.

Boeren gaan weer actievoeren

"Blijf woensdag thuis werken. Het hele land zal last hebben van de boerenprotesten. Wij gaan proberen in één dag zoveel mogelijk stikstof te besparen." Die waarschuwing komt van het Farmers Defence Force. Minister Carola Schouten van Landbouw wil dat boeren het eiwitgehalte in het voer beperken, waardoor er minder stikstof wordt uitgestoten. Maar volgens de actievoerders is dat ongezond voor dieren en is de maat vol.

100.000 euro schade

Een nachtmerrie voor loonbedrijf Vink uit Dwingeloo. Deze week hebben dieven daar 's nachts twaalf peperdure gps-systemen uit trekkers gestolen. De schade bedraagt ruim een ton. Volgens de politie gaat het om internationaal opererende daders en zijn de gps-systemen waarschijnlijk al in het buitenland.