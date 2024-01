Burgemeester over vuurwerk gooien naar politie: 'Er is iets mis met de samenleving'

Het bestoken van politieagenten met vuurwerk, zoals in Eelde gebeurde tijdens oudejaarsnacht, is een uiting van 'afgehaakt zijn', stelt burgemeester Marcel Thijsen. Hij ziet dat de Nederlandse samenleving in een 'grote gezagscrisis' verkeert. "Die mensen hebben niks met ons systeem; met de rechtsstaat, met onze democratie."

In Eelde en op meer plekken werden hulpverleners rond de jaarwisseling bedreigd en bekogeld met vuurwerk. Tientallen politieagenten raakten gewond. In Eelde kwamen agenten met de schrik vrij, maar in de straten speelden zich levensgevaarlijke taferelen af. Thijsen: "Agenten proberen te voorkomen dat mensen elkaar verwonden. Maar in plaats daarvan lopen ze zélf die kans."

'Ze zagen het als een soort spel'

Volgens de burgemeester van Tynaarlo, waar Eelde toe behoort, werd het oudejaarsavond rond tien uur onrustig. "Het waren twee groepen jongeren die naar elkaar vuurpijlen schoten en zwaar vuurwerk gooiden. Dat leek vanzelf over te gaan, maar kostte al extra inzet van politiemensen."

In de nacht naar Nieuwjaarsdag escaleerde de situatie in Eelde. "Rond kwart over één begon het opnieuw. En heftiger. Toen heb ik de auto gepakt en ben ik ernaartoe gereden."

Wat Thijsen constateerde? "De jongeren, ze waren ongeveer 18 jaar, zagen het als een soort spel. Er was nog mee te praten, maar niet in de zin van stoppen. Een halfuurtje later begonnen ze de politie te bekogelen."

Vuurwerkverbod?

Een pleidooi voor een vuurwerkverbod, dat de geweldsuitspattingen zou kunnen voorkomen, houdt Thijsen niet. "Vuurwerk dat bij ons illegaal is, kan je in Duitsland gewoon kopen. En daar levert het dit soort excessen niet op. Dan is mijn analyse: aan vuurwerk kan het niet liggen. Dan is er iets mis met de samenleving. Die zit in een grote gezagscrisis. Laatst las ik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek: 20 tot 25 procent van de mensen voelt zich afgehaakt. Die mensen hebben niks met ons systeem. Dit is een uiting van afgehaakt zijn", duidt hij.

Om Eelde te behoeden voor nieuwe uitwassen tijdens de volgende jaarwisseling, wil Thijsen investeren in de jeugd. "Dat klinkt allemaal heel soft", om daarna te benadrukken: "De mensen die dit gedaan hebben, zijn hartstikke fout. Het kan niet fouter dan hulpverleners bekogelen en bedreigen. Dat staat niet ter discussie."