24 meldingen van mensenhandel in Drenthe

In Drenthe zijn vorig jaar 24 meldingen van mensenhandel behandeld door zorgverleners. Dat blijkt uit een rapport van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) over de aanpak van mensenhandel.

Na behandeling van die meldingen bleek uiteindelijk dat in geen van de gevallen sprake was van mensenhandel. Wel schrijft het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe dat er veel problematiek is, maar dat er 'geen indicaties zijn voor verder strafrechtelijk onderzoek'. Andere instanties, zoals welzijnsorganisaties, nemen het dan verder over.

Volgens ZVHD wonen slachtoffers onder meer in asielzoekerscentra, bij Jade Zorggroep en bij Terwille. De GGD wordt door die partijen vaak om advies gevraagd, maar ZVHD zegt dat er onvoldoende capaciteit is om daar zorg te coördineren.

Lees hier het rapport van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe.

Mensenhandel komt op uiteenlopende manieren en in veel verschillende sectoren voor. Het gaat niet alleen over seksuele uitbuiting en gedwongen prostitutie, maar ook over arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering.

ZVHD noemt als voorbeeld een situatie in een Drentse gemeente. Daar maakten toezichthouders in de Wmo zich zorgen over een vrouw die slecht werd behandeld door haar begeleiders. "Ze hielden er een Assepoester-gevoel aan over." De toezichthouders meldden dat vervolgens bij de politie, die in gesprek gaat met mensen van ZVHD. Uiteindelijk werd besloten niet over te gaan op een strafrechtelijk traject, maar 'vanuit de Wmo duidelijke grenzen en voorwaarden te hanteren bij het toekennen van PGB-geld'.

Geen Noord-Nederlandse aanpak

Eind 2018 werd vanuit de landelijke overheid een programma bedacht om mensenhandel aan te pakken. Noord-Nederland probeerde daar ook samen in op trekken. Er werd een plan van aanpak voor die regio ontwikkeld door onder meer de provincies, politie, Openbaar Ministerie, Inspectie SZW en de GGD. In april 2019 zou dat plan ondertekend worden, maar na onderzoek in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming bleek dat er tussen de drie provincies te veel verschillen zijn over hoe persoonsgegevens uitgewisseld konden worden. Van een Noord-Nederlandse aanpak is daarom nog altijd geen sprake.

Binnen Drenthe wordt nu wel door gemeenten, politie en het OM gewerkt aan een plan om persoonsgegevens uit te kunnen wisselen. "De ontwikkelingen hierin verlopen voorspoedig en ondanks enige tegenslag loopt Drenthe landelijk gezien mee in de kopgroep op dit gebied", aldus ZVHD.