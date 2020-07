Vertrekkend directeur: 'Er leeft een verouderd beeld over de bibliotheek'

Het grote aantal activiteiten afgezet tegen het verzorgingsgebied leverde de bieb de prijs vorig jaar op. Het geheim achter die prijs van de Rijnbrinkgroep voor de openbare bibliotheek aan de Willemskade zit 'm in het brede scala aan activiteiten waar plaats voor is ingeruimd. "We zijn de best presterende bibliotheek. Daar mag Hoogeveen trots op zijn. De prijs zegt iets over hoe actief wij samen met bewoners en vrijwilligers aan de gang zijn."

Ruimte voor projecten

In de bieb is bijvoorbeeld een taalhuis voor laaggeletterden, er zijn computerwerkplekken, er is een ontdekhoek waar jongeren door technische proefjes met techniek in aanraking komen. Er is ook een verhalenwerf waar de identiteit van Hoogeveen tot leven komt met verhalen rondom de collectie van het vijf jaar geleden gesloten Museum De 5000 Morgen. Het nieuwste project is een zogeheten e-werkplaats voor jonge mediatalenten die in november van start gaat.

Pieter Jan Huysse vertrekt als interim-directeur na anderhalf jaar weer. De bieb doet het goed. Het krijgt een basissubsidie van de gemeente Hoogeveen van 1,7 miljoen euro. Voor afzonderlijke projecten krijgt het daarnaast nog 230.000 euro aan 'doelsubsidies'. En uit met name lidmaatschappen komt een ton of vier aan eigen inkomsten binnen. Huysse: "Een bibliotheek is belangrijk, omdat die een onafhankelijke informatiebron is. Google is dat bijvoorbeeld niet. Maar zo'n wettelijke taak dat kost wel gemeenschapsgeld."

De bibliotheek van Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

33 scholen

Elf jaar geleden verhuisde de bibliotheek naar haar het onderkomen. Op de eerste verdieping zijn de kantoren in een gebouw dat ook nog een aantal woonlagen kent. 180.000 mensen bezoeken het jaarlijks en die lenen er 430.000 boeken, e-books en films. In de bieb is ook een ontmoetingsplek waar mensen een krantje kunnen lezen. Bovendien zit de bieb in 33 scholen en heeft daarmee een plek in alle dorpen en wijken.

Tegenvraag

"In welke vorm zijn we dan groot", is de tegenvraag van Pieter Jan Huysse. Hij verwijst naar de projecten die de bibliotheek een brede maatschappelijke functie geven. "Waar zou het dan lichter moeten? Daar liggen inhoudelijke keuzes aan ten grondslag. Ik denk dat er een verouderd beeld leeft over wat een moderne openbare bibliotheek doet. We zijn een brede bibliotheek."

"Ik ben wel bezorgd over de financiële omstandigheden van onze gemeente. Maar ik sta open voor het gesprek. Laten we maar samen kijken waar dan de inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden." Huysse vermoedt dat de opmerking vanuit Gemeentebelangen niet een breed gedeelde opinie is. "Contacten die ik met de gemeente en gemeenteraadsleden heb is toch dat er heel veel waardering is voor het werk dat de openbare bibliotheek doet. We zijn voortdurend in gesprek over de accenten die we moeten leggen."

Drommen na corona

De bibliotheek wordt in toenemende mate gevonden, vertelt Huysse verder. "Steeds vaker bezoeken mensen ons als 'derde plek' en nemen deel aan onze activiteiten. Het aantal uitleningen groeit niet meer, ook al is er veel belangstelling voor."

Huysse: "Juist tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt hoeveel belangstelling er is. Veel mensen vroegen wanneer we weer open gingen. En dan de drommen mensen die voor de deur stonden toen we weer open gingen. Dat was hartverwarmend."

"Het is een politieke afweging en daar ga ik gelukkig niet over", vervolgt hij. "Maar als je wil investeren in de groei van je bevolking en ze vaardiger wil maken, dan vervullen wij daarin een belangrijke rol." Huysse zegt dat de bibliotheek 'strak' is georganiseerd. "Al jaren krijgen we geen indexatie. De rek is nu uit de organisatie. De kaasschaafmethode werkt daarom niet."

Cultuurhuis

Hoogeveen praat al jaren over de bouw voor een Cultuurhuis waarin theater De Tamboer, Scala Centrum voor de Kunsten en de Historische Kring een gezamenlijk onderdak zouden moeten vinden. Huysse belandde bij zijn aantreden midden in die ontwikkeling.

De plannen zijn inmiddels door de gemeente stopgezet vanwege de miljoenentekorten. En het geld ontbreekt er de komende jaren ook voor.

Maar het Cultuurhuis is volgens Huysse daarmee niet een doodlopend spoor. "Nee, dat denk ik niet. Er is afgesproken dat het voorlopig ontwerp wordt afgemaakt. Dan weten we in ieder geval hoe het eruit zou komen te zien, wat het gaat kosten en wat het alle betrokken partijen oplevert. Met name voor de burgers. De gesprekken hebben in elk geval opgeleverd dat je elkaar als cultuurpartner beter begrijpt en ziet hoe je elkaar kunt aanvullen."

De samenwerking zal alleen maar intensiever worden, voorspelt Huysse. "Of er nu een gezamenlijk gebouw komt of niet. Voor ons zou het een verbetering van onze dienstverlening opleveren. Maar als het niet doorgaat, zoeken we een andere route."

Spannende periode

In augustus neemt Raquel Garcia Hermida van der Walle de leiding over de bibliotheek over. Huysse denkt niet dat zij in een vechtarena terechtkomt, waarbij de bieb de ene na de andere aanval op haar middelen moet doorstaan. Huysse: "Het is best een spannende periode om te starten, omdat er zoveel discussie en turbulentie is. Maar als je sec kijkt naar wat er staat en hoe het functioneert, dan ben ik overtuigd dat dit een heel sterke bibliotheek is."

"Ik denk dat hier een fantastische bibliotheek staat, een gezonde bieb met gemotiveerde mensen, met een groeiende pool aan vrijwilligers, met heel veel contacten met burgers. Als we dat blijven doen, blijven we aangesloten bij de samenleving. En dan ga ik ervan uit dat heel veel mensen in Hoogeveen de bibliotheek een warm hart toedragen. Dat ze denken: 'Die bibliotheek is van mij, ik support 'm'. Misschien zelfs dat ze zeggen: 'Ik maak zelf geen gebruik van mijn abonnement, maar ik wil dat de bieb er is voor mijn kinderen en de buurkinderen'."