Ondernemersvereniging: 'Aangifte diefstal Van Gogh-beeld blijft staan'

De aangifte wegens diefstal blijft 'gewoon' staan. Vaart in Assen bood aan die in te trekken, als het beeld vóór Kerst terug zou zijn in Assen. Die kans is al even verstreken. "En we vinden het belangrijk dat zaken voor de verzekering en dergelijke zijn geregeld."

Verder vindt Westervaarder het "zonde" dat Assen zo lang verstoken moest blijven van Van Gogh. Het beeld moest bezoekers lokken naar de Van Gogh-expositie en de bijbehorende Van Gogh City Experience, een kunstroute door de stad. "Het beeld is sinds 12 december weg en komt op 3 januari terug. Dat is een heel lange periode in zo'n campagne. De schade is moeilijk te meten, maar ik verwacht dat minder mensen zich aangetrokken voelen tot de Experience. Of dat mensen, die van verder komen, besluiten helemaal niet naar Assen te komen."

'Beeld is intact'

Bestuurslid Tim de Rooij van De Oliebol liet na de onthulling weten dat het beeld niet is beschadigd. "Als er iets is wat we meenemen, en iets moeten beschadigen, dan is het voor ons niet te doen en gaan we het ook niet doen. Alles is intact", verzekerde hij.