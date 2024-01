De geboorte van de oudejaarsstunt: 'We doen het vooral voor de leefbaarheid'

"Onze vereniging is in 1994 opgericht", vertelt Heijman verder, "we wilden het kattenkwaad in het dorp een beetje tegengaan. Het was eigenlijk traditie om spullen in het dorp te verslepen, maar dat ontaardde steeds vaker in brandjes en dus besloten we een oudejaarsvereniging op te zetten en centraal een feestje in het dorp te vieren."

De stunt

Je kunt als inwoner van Vledder lid worden van de oudejaarsvereniging, maar dat is niet voor iedereen weggelegd, want de eisen voor lidmaatschap zou je op z'n zachtst gezegd toch tamelijk gedateerd kunnen noemen. "Je moet daarvoor in de eerste plaats man zijn en 18 jaar of ouder. Bovendien moet je ongehuwd zijn", aldus Sjors Heijman, die niet kan verklaren waarom deze voorwaarden eens zijn bedacht.

"Op een gegeven moment werd het plan voor een oudejaarsstunt bedacht", gaat de inwoner van Vledder voort, "we vonden dat we toch samen iets moesten doen. Het is goed voor de bekendheid van je dorp en zo werd de stunt geboren." Opvallend is dat we de oudejaarsverenigingen vooral aantreffen langs de grens van Drenthe met Friesland. Een goede verklaring is daarvoor niet te geven.