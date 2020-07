Vijftien varkens kortwieken woekerende bramen in Peize

De gemeente Noordenveld gaat in Peize vijftien varkens inzetten om bramenstruiken te bestrijden. Tot 1 maart grazen de twee varkenssoorten Tamworth en Mangalica in een gedeelte van het Bosplan.

Bramenstruiken zijn misschien leuk voor mensen die jam van de vruchten willen maken, maar voor het bos is het beter om er niet te veel van te hebben. Volgens Roelof Ubels van de gemeente Noordenveld is het belangrijk om de plant in toom te houden. "De braam is een hele agressieve woekeraar. Doe je daar niets aan, dan verdwijnt uiteindelijk je bos", vertelt Ubels.

De bedoeling is dat de varkens alleen de ongewenste planten opeten, waardoor andere struiken- en kruidensoorten de kans krijgen om te groeien. Zo moet op een natuurlijke manier meer variatie ontstaan. Ubels: "We laten de braam op een aantal plekken wel staan, maar we willen graag een mooiere mix van soorten die in het bos horen. Door meer diversiteit aan planten krijg je uiteindelijk ook meer diversiteit aan dieren en dat is het hoofddoel."

Niet voeren of aaien

Om ervoor te zorgen dat de varkens niet vrij door het Bosplan kunnen lopen, wordt het gebied waarin de krulstaarten werken met stroomdraad afgesloten. De gemeente vraagt mensen de dieren niet te voeren of te aaien, omdat ze daardoor gestoord worden tijdens de bestrijding van de bramenstruiken.

De varkens zijn eigendom van Ecolife uit Leek. Dat bedrijf zet vaker varkens in voor ecologisch natuurbeheer. Bij goed resultaat wil de gemeente de varkens in de toekomst ook in de rest van het bos laten grazen.