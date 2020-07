Curieuze Collecties: 'Het Panini-plaatje van Cruijff ontbreekt nog'

Een klein museum met grote verhalen, noemt Kooistra het zelf. De kamer puilt uit van de bijzondere sportspullen, -boeken en hebbedingen.

Zoals de muur vol wandborden uit 1928, van de enige keer dat Nederland de Olympische Spelen organiseerde. Voor een leek gewoon mooi om te zien, maar voor de sportkenner een waardevol verzamelobject. "Vooral die blauwe linksboven is bijzonder. Die zijn moeilijk te vinden," wijst Kooistra.

Cruijff ontbreekt nog

Het begon voor Kooistra allemaal bij de Panini-voetbalplaatjes die hij vroeger spaarde. Dit zijn stickers met voetballers erop die werden gemaakt door het Italiaanse bedrijf Panini. Albums vol staan er bij Kooistra in de kast: "Dan kocht je een zakje met die plaatjes voor vijftig cent. En dan gingen we ruilen op school. Dus de fascinatie voor het verzamelen heeft er altijd al in gezeten."

De fascinatie voor verzamelen heeft er altijd al in gezeten" Ard Kooistra

En dat verzamelen houdt nooit op. "Je wilt altijd iets toevoegen. Ik heb bijvoorbeeld het Panini-album van 1974, maar het plaatje van Johan Cruijff mist nog. En ik zou heel graag het album van 1970 willen hebben."

In 2015 werd dit complete album van 1970 op veilingsite Catawiki verkocht voor 2.500 Euro. "Dat zijn behoorlijke bedragen. Dus ik hoop dat ik het ooit op een rommelmarkt in een doos tegenkom," zegt Kooistra hoopvol.

Kooistra ging op de foto met levende voetballegende Diego Maradona (Rechten: Ard Kooistra)

Op het juiste moment toeslaan

Rommelmarkten, veilingsites en Marktplaats worden afgestruind. Maar soms moet je als verzamelaar ook gewoon rustig afwachten en toeslaan wanneer het moment daar is. "Ik ben niet op mijn mondje gevallen. Dat is wel handig."

Zo kwam hij eens Kjeld Nuis tegen op ijsbaan Thialf. Kooistra sprak hem aan en vertelde Nuis over zijn sportmuseum. "Hij woonde toen in Emmen en ik mocht bij hem thuis langskomen. We hebben een kopje koffie gedronken en toen kwam hij met dat pak aanzetten."

Ook wilde Kooistra graag een foto met oud-voetballer Diego Maradona. Een paar jaar geleden was hij als coach in Nederland en Kooistra zag zijn kans schoon: "Ik boekte een kamer in hetzelfde hotel als Maradonna. Daar dacht ik de meeste kans te hebben om hem tegen te komen." En dat plan lukte, bewijst een foto van Kooistra met de hand op de schouder van Maradona.

'Voor Ard'

Omdat steeds meer mensen weten van Kooistra's museum, komen ze ook wel eens spontaan met mooie objecten aanzetten. Zo staan er bijvoorbeeld gesigneerde voetbalschoenen van Sherida Spitse van het Nederlands elftal. "Voor Ard, staat erop. Dat was een heel leuke verrassing."

En Kooistra hoopt dat mensen dat blijven doen. "En als iemand toevallig die Panini-plaatjes thuis heeft liggen, dat ze dan aan mij denken!", zegt hij lachend.

