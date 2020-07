Tijd van waarschuwen is voorbij: dwangsom voor vier horecabedrijven Meppel

Café De Kansel in Meppel is een van de vier horecabedrijven die een dwangsom heeft opgelegd gekregen van de gemeente. De Kansel zou zich herhaaldelijk niet aan de corona-richtlijnen hebben gehouden. Vooral het anderhalve meter afstand houden bleek lastig. In een brief is het café een dwangsom van 500 euro opgelegd.

Welke drie andere horecabedrijven een dwangsom opgelegd hebben gekregen is niet bekend. Een woordvoerder van Meppel bevestigt alleen dat De Kansel een van de vier is. "We hebben de eerste periode vooral gewaarschuwd. Maar we zagen nog steeds dingen die niet goed gingen. Daarom is de dwangsom opgelegd." Bij een volgende overtreding moet deze worden betaald.

Op Facebook meldt De Kansel dat de kroeg zaterdagavond uit voorzorg eerder dicht is gegaan. Ook wil het bedrijf in gesprek gaan met de burgemeester. Een afspraak is hiervoor nog niet gemaakt.

Assen, Emmen en Hoogeveen

Hoogeveen heeft sinds de heropening van de horeca op 1 juni één dwangsom opgelegd. De gemeente is hierbij in gesprek met de ondernemer en die gesprekken verlopen volgens woordvoerder Niel van Veen goed.

In Assen en Emmen zijn nog geen dwangsommen opgelegd. Een woordvoerster van Emmen meldt dat de gemeente vooral in gesprek wil blijven met ondernemers. "Onderling houden ze elkaar ook scherp op het naleven van de regels, dat is mooi om te zien."

In Assen merken ze dat de horeca zich zoveel mogelijk aan de regels houdt. "Ze doen hun uiterste best, is ons beeld", stelt woordvoerder Martin de Bruin. Zo gingen de kroegen onlangs gezamenlijk eerder dicht omdat het te druk dreigde te worden.

Op scherp

"We doen er met alle horeca-eigenaren echt alles aan om ons netjes aan de regels te houden en om zo een corona-uitbraak te voorkomen", reageert Brigitte van Regteren. Volgens de voorzitter van Horeca Meppel speelt dit niet alleen in Meppel, maar is dit een landelijk probleem.

Volgens Van Regteren is het vooral in cafés lastig om je aan de regels te houden, omdat deze vaak niet zo groot zijn opgezet als bijvoorbeeld restaurants. "En mensen in cafés moeten blijven zitten, dat is best lastig. Zodra ze van hun stoel gaan staan ze ook zo bij elkaar in de buurt."

De allerlaatste waarschuwingen die de gemeente Meppel nu heeft uitgedeeld zorgen er volgens Van Regteren voor dat iedereen weer goed op scherp staat. Ook benadrukt ze nogmaals dat alle horecaondernemers in Meppel er samen met de gemeente echt het beste van willen maken.

"Het blijft lastig, wij balanceren natuurlijk ook tussen ondernemen en regels naleven. En we zijn ook afhankelijk van hoe de gasten zich gedragen. Misschien dat door deze waarschuwing ook de gasten meer op scherp staan en zich realiseren: als wij ons niet aan de regels houden dan komt ons café in de problemen." De horeca blijft in goed overleg met de gemeente Meppel over de coronaregels.