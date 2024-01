Zwinderen gaat met kinderbeleefroute terug in de tijd

Op een avontuurlijke manier klimmen en klauteren door het bos en ondertussen van alles leren over de geschiedenis van de omgeving. Met dat doel komt er in een bos bij Zwinderen een nieuwe kinderbeleefroute. In het bos ten westen van het dorp start binnenkort de aanleg van het nieuwe parcours.

De beleefroute, met name gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd, loopt door een deel van het bos in de omgeving van Bosbad Zwinderen en van camping Zwinderen. Er zijn onder meer plannen voor een uitkijktoren, een klimwand, een touwenparcours, houten tipi's, een slingerrek en bokspringpalen.

Neanderthalers, hunebedden en dieren uit het verleden

Naast alle toestellen, is er op de route ook aandacht voor de historie van het gebied. Zo moeten er op verschillende plekken langs het pad informatieborden komen met daarop verhalen over onder meer de Neanderthalers, over oude karresporen, hunebedden en over dieren die vroeger in dit gebied leefden. "Doel is om op een avontuurlijke en speelse manier te vertellen over de geschiedenis", meldt de gemeente Coevorden, opdrachtgever van de nieuwe beleefroute. "Met een aantal dieren uit het verleden lopen de kinderen het traject langs de verschillende toestellen."

Volgens de gemeente gaat het om de eerste beleefroute in deze gemeente en sluit de aanleg ervan goed aan bij de plannen om Coevorden meer als wandelgemeente op de kaart te zetten. De locatie, niet ver van snelweg A37 af, zal volgens de gemeente waarschijnlijk een regionale aantrekkingskracht hebben. Bij de aanleg van de route wordt volgens de gemeente ook rekening gehouden met kinderen met een visuele beperking. De route is straks voor iedereen gratis te wandelen.

In april af

De aanleg wordt uitgevoerd door Uniek Speelprojecten uit Rhenen en de realisatie zal volgens de gemeente rond de 50.000 euro gaan kosten. Voor een deel van de kosten (15.000 euro) draagt de provincie Drenthe bij. Het is de bedoeling dat de beleefroute in april af is. Tegen die tijd zal een feestelijke opening gehouden worden.

'Versterking voor zwembad en camping'