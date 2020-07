Wildcam: spraakzame zwanen

Pal in beeld zien we de ouders met hun schier oneindige schare aan jongen voorbij waggelen.

Gezinsleven

"Het geluid dat de volwassen zwanen maken, hoor je nooit wanneer je ze bijvoorbeeld in een vijver ziet. Het lijkt wel wat op blaffen. Dat is het geluid dat de ouders maken om de jongen mee te roepen," aldus Van der Wijk.

Zwanen broeden één keer per jaar tussen maart en mei. Het nest van riet, takken en ander plantaardig materiaal omvat normaliter zo'n vijf tot zeven eieren. Dit gezin is dus best fors uitgevallen met maar liefst acht jongen. In een maand tijd heeft het vrouwtje de eieren uitgebroed onder waakzaam oog van het mannetje. Die laatste verdedigt het nest fel met veel machtsvertoon en een sissend geluid.

Het zwanenechtpaar staat erom bekend een leven lang bij elkaar te blijven. Wie kent het beeld niet van twee sierlijke zwanenhalzen die samen een hartje vormen. Voor de zwanen is het echter een economische overweging. Ze zijn niet elk jaar tijd en energie kwijt aan het vinden van een partner en ze delen de zorg voor het gezin. Zo neemt de kans voor zowel vader als moeder toe dat ze nageslacht grootbrengen.

'Bijvangst'

Van der Wijk heeft meerdere wildcamera's in het Friesche Veen opgehangen om de bevers die in de nabij gelegen beverburcht leven op beeld vast te leggen. Toen ze een camera in het gebied verwisselde, had ze de zwanenfamilie al gehoord en gezien. Dat de zwanen nu ook op beeld verschijnen is een mooie bijkomstigheid. Het paadje waarover ze wandelen is een beverwissel - een duidelijk zichtbaar paadje dat de bevers veelvuldig gebruiken.

Lees ook: