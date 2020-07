Film kijken kan binnenkort vanaf je bootje in de drijf-in-bioscoop Assen

Aan de Havenkade in Assen komt vanaf 1 augustus mogelijk een drijvende bioscoop. Bezoekers zitten in bootjes en kijken vanaf het water naar een film op een opblaasbaar bioscoopscherm.

Het plan komt uit de koker van ondernemer Levi Vandenberg en Lotte Lenstra uit Assen. Zij vinden dat het tijd wordt dat er wat meer te beleven valt in de provinciehoofdstad. "Als je iets wil bereiken, dan zul je dat zelf moeten doen. Daarom hebben we de stoute schoenen aangetrokken en een plan gaan maken", vertelt Vandenberg.

Mensen die een film willen zien, kopen net als in een gewone bioscoop een kaartje. Via een koptelefoon kun je het geluid van de film horen terwijl je naar het grote scherm kijkt. Doordat de film in de buitenlucht draait, is er volgens Vandenberg meer ruimte om de anderhalve meter te handhaven dan in een bioscoopzaal.

Jongeren betrokken

Er zijn nog geen vergunningen, maar de ondernemer heeft er alle vertrouwen in dat er vanaf augustus twee maanden lang ieder weekend een film speelt aan de Havenkade. Vandenberg betrekt ook de Asser jongerenbeweging New Wave en zorgorganisatie CMO STAMM bij zijn bioscoopplan. "Er is zeker een rol voor jongeren weggelegd. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen van de bioscoop. Daar is door die organisaties heel positief op gereageerd", vertelt Vandenberg.

Als de drijvende bioscoop een succes wordt, wil de Asser ondernemer het opblaasbare filmscherm ook op andere plekken in de stad gebruiken. Vandenberg. "Bij de Baggelhuizerplas misschien, of in de tuin van het Drents Museum. We willen dat iedereen in Assen er iets aan heeft."

De Nieuwe Kolk

Op hetzelfde moment is ook De Nieuwe Kolk (DNK) bezig met plannen voor een 'drijf-in-bioscoop'. Daarover heeft Vandenberg naar eigen zeggen al contact gehad met DNK. "We vroegen of ze mee wilden doen, maar kregen te horen dat er geen geld voor was. Toen zijn we het zelf gaan oppakken", vertelt de ondernemer. Hij hoopt dat DNK alsnog aanhaakt bij zijn plannen, maar weet niet of dat gaat gebeuren. "We zouden erg graag een samenwerking willen, want het zou jammer zijn als er twee verschillende drijvende bioscopen komen."

Directeur Hanneke Bruggeman van DNK was niet bereikbaar voor een reactie. In het Dagblad van het Noorden zei ze eerder dat de gemeente een sessie heeft georganiseerd waar iedereen een plan kon inbrengen. Volgens haar was DNK toen de enige met het plan van een drijvende bioscoop.