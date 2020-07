Gevaarlijke keeshond Cyra mag niet terug naar Emmen

De in beslag genomen gevaarlijke keeshond Cyra uit Emmen mag niet terug naar zijn baasje. Dit heeft de Raad van State besloten in een voorlopige uitspraak.

De hond was bij meerdere bijtincidenten betrokken, voordat de burgemeester hem in beslag liet nemen. Het dier zit sinds tien maanden in het justitieel depot in Assen. De eigenaresse stapte vorige week met een advocaat naar de Raad van State. Zij eiste dat haar hond onmiddellijk terugkomt naar Emmen. De buurt zou daar benauwd over zijn.

Weg kwijt

De voorzieningenrechter van de Raad van State wijst op het gedragsonderzoek dat is uitgevoerd door het Risk Assessment-team van de Universiteit Utrecht. Daarin staat dat de hond de weg kwijt is. Dit wordt veroorzaakt door de omgeving waarin hij woonde. Daar is vermoedelijk sprake geweest van mentale en fysieke verwaarlozing van de hond.

In het rapport staat dat Cyra binnen een jaar moet worden geplaatst bij iemand met kennis van zaken. Het dier moet anders een spuitje krijgen. Van dat jaar zijn er inmiddels al tien maanden voorbij.

De advocaat van de eigenaresse voerde aan dat de burgemeester niet bevoegd is om de hond in opslag te houden of euthanasie te bevelen. De voorzieningenrechter wil dit laten uitzoeken in de bodemprocedure. Dan komt er ook meer duidelijkheid over de dwangsommen die Emmen aan de eigenaresse moet betalen en over kosten die de gemeente op haar wil verhalen.

