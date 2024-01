Provincie biedt subsidie voor verbeteren van monumenten

Eigenaren van monumentale panden in Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor onderhoud van hun pand. Er is ook een regeling om een lening af te sluiten tegen een lage rente.

Eerder waren er ook al leningen mogelijk uit het Drents Monumentenfonds. In dat fonds werken de provincie en het Nationaal Monumentenfonds samen. De lening was tot nu toe alleen bestemd voor restauratie of herbestemming van een monumentaal pand. Nu kan dat ook voor verduurzaming die gericht is op energieopwekking. Dan kun je denken aan zonnepanelen of een warmtepomp.