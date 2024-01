Omwonenden: bouw niet op 'herdenkingsplantsoen' in Emmen

Op het terrein op de hoek van de Veenkampenweg en de Parallelweg in hartje Emmen stond voorheen een gebouw van welzijnsorganisatie Sedna. Sinds 2022 stond het leeg en is het nu gesloopt.

Bevrijding door Polen

Omwonenden komen onder leiding van Zwaan en (oud-wethouder) Gezienes Evenhuis in het geweer tegen de plannen. De twee verzamelden 57 handtekeningen tegen het verdwijnen van het plantsoen. Eerst is er bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het nieuwe bestemmingsplan.

'Pas woonhofje aan'

Het plantsoen moet erkend worden als herinneringsplek. Voor de lindeboom zelf is een aanvraag de deur uitgegaan voor een beschermde status. Maar aan dat laatste wil de gemeente niet, aldus Zwaan. De boom is nog niet oud genoeg.

Herdenking verplaatst

De gemeente heeft al eerder duidelijk gemaakt dat het plantsoen geen bijzondere waarde heeft, en het is ook niet beschermd. De herdenkingen zijn bovendien in 2006 verhuisd naar Noordbarge, omdat het lawaai van het busstation in de buurt nogal stoorde.

Noordbarge is volgens de gemeente was ook een meer logische keuze, omdat daar tijdens de Tweede Wereldoorlog fel gestreden is tussen de Duitsers en de Polen. De boom blijft bovendien bewaard in het nieuwe plan. Die is nog gezond en kan daarom verhuizen naar het openbare middenterrein van het nieuwe bouwplan.