Waterstanden stijgen nog, maar blijven beheersbaar

Het is nat, en het blijft nog even nat. Dat leidt nog steeds voor hoge waterstanden, maar bij de waterschappen is geen paniek. Het waterpeil in Drenthe blijft beheersbaar, al moet er wel hard voor gewerkt worden.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) heeft de afgelopen week meer water kunnen afvoeren. Daardoor is er weer 'ruimte in het systeem'. "We kunnen weer een paar buien hebben", zegt bestuurslid Hans Pereboom.

De afgelopen twee weken is het gemaal Zenemuden bij Zwartsluis meer gebruikt dan normaal. Daarmee werd water onder Meppel weggepompt naar het IJsselmeer, zodat het water van boven Meppel er vlot langs kan. Dat blijft nog even zo, omdat het water in het IJsselmeer soms ook te hoog staat vanwege stevige buien en het draaien van de wind. Dat kan het water opstuwen.

Wel ziet het waterschap veel afval op de dijken dat is meegekomen met het hoge water. "Van boomstammen tot vergeten sportschoenen, we komen alles tegen." Groot afval, zoals boomstammen, kan de dijken beschadigen en wordt direct opgeruimd. Het riet dat met het water op de dijk belandt wordt dit voorjaar opgeruimd.

Hunze en Aa's: 'Veel spuien'

Waterschap Hunze en Aa's ziet ook meer water, maar verwacht de situatie wel onder controle te kunnen houden. "We verwachten veel neerslag, dus de waterstanden zullen stijgen. We verwachten vooral morgen ook hogere waterstanden in Drenthe", zegt woordvoerder Ida van Emmerik.

De waterstanden waren de afgelopen wel gedaald, onder meer doordat het waterschap veel water heeft kunnen afvoeren. Vooral in Groningen is extra capaciteit ingezet met onder meer het gemaal Rozema in Termunterzijl en de dieselpomp van gemaal Duurswold.

"De waterstand in de kanalen zal stijgen, maar daar is nog wat ruimte voor. In Drenthe zal vooral morgen een hogere waterstand te zien zijn, maar zonder dat we ergens natte voeten krijgen." Door het weer kan het waterschap morgen minder goed spuien op de Waddenzee, na morgen kan dat weer beter. Daarmee zullen de waterstanden weer dalen. Grote problemen verwacht het waterschap daarmee niet.

Noorderzijlvest: 'Goed onder controle'

Het waterschap Noorderzijlvest (Noord-Drenthe) verwacht nog twee dagen nattigheid, maar noemt de situatie beheersbaar. "We hebben goed kunnen spuien op het Lauwersmeer-gebied", zegt woordvoerder Ivette Schuitema. Daarvoor biedt het gemaal De Waterwolf in Lauwerzijl uitkomst.

De boezems van het waterschap raken vol, maar het water kan geborgen worden in het Lauwersmeer en daarna worden afgevoerd naar zee.

Vechtstromen: 'Genoeg ruimte voor neerslag'

Waterschap Vechtstromen heeft de afgelopen dagen het waterpeil op veel plekken zien dalen. Hoewel er stevige neerslag wordt verwacht en het waterpeil weer zal stijgen, voorziet Vechtstromen genoeg ruimte om het water te kunnen beheersen.

Dat geldt ook voor het Drentse kanalensysteem. Vechtstromen verwacht ook hier een stijging, maar doordat het peil de laatste dagen is gedaald worden geen problemen verwacht.