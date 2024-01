Nieuwe tegenvaller dreigt voor suikerbietenoogst: 'Extreem jaar voor akkerbouwer'

De vele regenval van de afgelopen maanden bedreigt de oogst van suikerbieten. En een nieuwe tegenslag hangt in de lucht, want er wordt vrieskou voorspeld.

"Het is een extreem jaar voor de akkerbouwer", ziet Erik Emmens. De situatie was volgens de boer uit Zeijen al problematisch. Als slotstuk kwamen er in 2023 nog flink wat centimeters regenwater bij.

Van zijn collega's weet Emmens dat een hoop suikerbieten nog in de grond zit. En hij kan het zelf weten, want op zijn perceel moet hij ze ook oogsten. Dat de weertabellen vanaf eind deze week vorst voorspellen, stemt Emmens weinig hoopvol.

Risico op rottende suikerbiet

"Bieten kunnen een paar graden vorst aan", weet de boer. Bij matige of strengere vorst wordt het penibeler. "Je moet ze dan direct verwerken, want bij dooi beginnen ze dan te rotten."

In een 'normaal' bietenjaar verwerken de suikerfabrieken in Hoogkerk en Dinteloord makkelijk tienduizenden suikerbieten. Ze worden omgezet in suiker voor de consumptie, maar kunnen ook de basis zijn van groene energie of plantaardige voedingsmiddelen.

Niettemin benadrukt Emmens: "De grootste schade wordt individueel geleden. Bij de boer dus, die geen geld verdient maar wel kosten maakt."

Ook moeizame oogst bij aardappelen

De zogeheten bietencampagne om suikerbieten boven de grond te krijgen, is verlengd tot eind januari. Emmens: "De regenval is gigantisch en zorgt voor een uitzonderlijk jaar. Het is hopen dat er de komende weken nog kan worden geoogst."