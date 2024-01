Schaapskudde Exloo kan extra geld voor 'weerloze dieren' goed gebruiken

Een lage wolprijs, de dreiging van de wolf en het oprukkende blauwtongvirus. Schaapskuddes komen voor tal van uitdagingen te staan. Maar er is hulp onderweg. Zes schaapskuddes in Drenthe krijgen samen 29.000 euro van het Dinamo Fonds.

Het Drentse Heideschaap is een zeldzaam schapenras, met een lange wollige staart en sierlijk gedraaide hoorns. In het land bij Landwinkel Exloo lopen er nu ongeveer 160 rond van Schaapskudde Exloo. Herder Nynke Leen en haar herdershond houden de kudde nauwlettend in de gaten.

Geen vetpot

Want er kwam nogal wat op ze af het afgelopen jaar. De verkoop van de wol van de dieren was bijvoorbeeld bepaald geen vetpot. Leen: "Voor de vacht van de zwarte moeten we zelfs betalen om het af te voeren." Daarnaast was er de continue dreiging van een wolvenaanval en moest er geïnvesteerd worden in wolfwerende rasters. Dan was er nog het blauwtongvirus, dat bij verschillende kuddes om zich heen greep. En het feit dat veel duurder is geworden, zoals hooi.

Schaapskudde Exloo kan daarom elke cent goed gebruiken. Al is het in dit geval 'maar' 5000 euro op een begroting van meer dan een ton. "Het is zeker welkom. Je hebt altijd onvoorziene omstandigheden waardoor je flinke kosten krijgt", zegt Leen. "Als er een vaccin voor blauwtong komt, moeten we gaan vaccineren. En dat zijn allemaal extra kosten die vorig jaar niet op de begroting stonden."

Lammetjes

Het Dinamo Fonds is opgericht vanwege 'bezorgdheid over de achteruitgang van de leefomgeving'. Ze hopen met het geld het welzijn te versterken van de zeldzame heideschapen. De schapen grazen 's zomers in natuurgebieden en zouden daarmee volgens het fonds stikstofschade bestrijden en de biodiversiteit versterken.

Leen: "Je doet er alles aan om ze gezond te houden. Maar het ene probleem is de deur nog niet uit, of het volgende is er alweer. Schapen zijn wat dat betreft vrij weerloze dieren."