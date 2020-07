Vijf jaar cel geëist tegen Schoonloër voor misbruik twaalf meisjes

Tijdens een zitting bij de rechtbank in Den Haag bekende de verdachte maandag de meeste beschuldigingen. De man deed zich op Instagram, Snapchat en op chatsites veel jonger voor dan hij in werkelijkheid was. Op die manier wist hij contact te leggen met meisjes in de leeftijd van 11 tot 15 jaar.

Kinderporno

Hij verleidde ze om voor de camera hun blote lichaam te tonen en er seksueel getinte afbeeldingen van te maken. In één geval liet hij een elfjarig meisje ook haar 5-jarige zusje betasten. Hij zou beelden van slachtoffers op internet uitgewisseld hebben met andere kinderpornoliefhebbers. Ook werd er bij hem thuis in Schoonloo volgens het OM "heftige" kinderporno aangetroffen met zeer jonge kinderen.

Verder maakte hij seksafspraakjes met slachtoffers op verschillende plekken in Nederland. Het misbruik vond plaats terwijl de man uit Schoonloo al in behandeling was bij de GGZ. In 2016 was hij al eens met justitie in aanraking gekomen vanwege een seksueel delict.

Twaalf slachtoffers

De man zou twaalf slachtoffers hebben gemaakt. Een van de meisjes probeerde naderhand zelfmoord te plegen. "Je hebt me de afgrond ingesleurd", liet de verdachte weten in haar schriftelijke slachtofferverklaring. "Dit komt wel even binnen", zei de verdachte vanmiddag bij rechtbank, toen hij hoorde welke schade hij had aangericht bij zijn slachtoffers.

Volgens de officier van justitie heeft de man tijdens zijn eerdere behandeling hulpverleners om de tuin geleid. "Hij heeft mooi weer gespeeld, terwijl hij doorging met het plegen van zedendelicten. Hij is alleen maar geraffineerder geworden."

Naast de celstraf van vijf jaar zou hij ook een verplichte, intensieve behandeling moeten ondergaan. Als hij zich daaraan onttrekt, zou hij opgesloten moeten worden in een tbs-kliniek, aldus de officier van justitie. De uitspraak is over twee weken.