Minder overlast door veiligelanders in Aalden: 'Maar we houden de vinger aan de pols'

Het aantal incidenten met zogeheten 'veiligelanders' uit het asielzoekerscentrum in Aalden is de afgelopen maanden verminderd. "Extra maatregelen hebben gelukkig effect. Al zien we nog wel altijd een scheve balans in het dorp, met zo'n 500 asielzoekers op 1.800 inwoners."

Dat zegt voorzitter Gertjan Reinders van Dorpsbelangen Aalden, mede namens Dorpsbelangen Zweeloo. Afgelopen zomer kwam zijn dorp in het nieuws, na een reeks incidenten met asielzoekers die voor overlast zorgden. In de supermarkt in het dorp werd extra beveiliging ingezet, deels ook omdat andere bezoekers zich er niet veilig voelden. Andere meldingen gingen over onder meer respectloos gedrag door asielzoekers. Op sommige plekken werd zomaar een achtertuin of een woning binnengelopen. Vrouwelijke dorpsbewoners meldden dat ze zich niet meer op hun gemak voelden op straat.

'Veel kortere lijntjes nu'

Dorpsbelangen Aalden trok aan de bel, evenals raadslid Thieno Nijenbanning (BBC2014). "Dat heeft wel effect gehad", zegt Reinders nu. "In die periode was er om de haverklap wel wat aan de hand, nu is dat bijna niet meer het geval." De lijntjes tussen dorpsbelangen, gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn volgens hem een stuk korter geworden. "En we zien ook bijna dagelijks straatcoaches door het dorp lopen, dat heeft een positief effect."

Ook raadslid Nijenbanning, die naar aanleiding van meerdere signalen vanuit Aalden en Zweeloo in juli bij het gemeentebestuur aan de bel trok, ziet een verbetering. "De gesprekken zijn inderdaad geïntensiveerd en je ziet dat dat op straat direct een positief effect heeft. Waarschijnlijk heeft het feit dat we hier afgelopen zomer even wat extra druk op hebben gelegd, goed geholpen."

'Minder gezinnen, maar meer veiligelanders'

Toch blijft het voor Aalden van belang de vinger aan de pols te houden, zegt Reinders. "Het azc zit hier al ruim 25 jaar. Lange tijd ging die opvang best goed, vooral omdat het veel gezinnen met jonge kinderen betrof die hier een plek vonden. Die kinderen kwam je dan bij bijvoorbeeld de voetbalclub weer tegen, dat mengde heel goed."

De laatste jaren is er volgens het dorp echter een verschuiving te zien en zijn het steeds vaker 'veiligelanders' en alleenstaande minderjarige asielzoekers die in Aalden worden opgevangen. ''En dat geeft een andere dynamiek op straat, met name op de Aelderstraat, de weg tussen het azc en de supermarkt. Dat vraagt ook om extra aandacht." Daar komt bij dat herplaatsing naar een andere opvangplek in gevallen van incidenten tegenwoordig lastiger is dan eerder, voegt Reinders toe.

'Tijdelijk vijftig vluchtelingen meer in Aalden'

Momenteel worden er in het azc aan het Witte Zandpad vijfhonderd vluchtelingen opgevangen. Dat zijn er sinds augustus vijftig meer dan voorheen. Er ligt nu een afspraak dat die verruiming met vijftig extra opvangplekken voor een periode van twee jaar wordt aangehouden, maar mogelijk daarna nog met een jaar wordt verlengd.

Reinders: "Het is nu de bedoeling dat deze situatie eind dit jaar wordt geëvalueerd. Het liefst zien wij het aantal opvangplekken straks weer teruggaan naar 450." Dorpsbelangen blijft hierover naar eigen zeggen in contact met de gemeente Coevorden.