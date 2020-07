Zuidlaarder museummolen De Wachter dit seizoen niet meer open

Wat ook meespeelt is dat een groot deel van de vrijwilligers van De Wachter volgens het bestuur binnen de risicogroep van het virus valt. Bestuurslid Antje van Timmeren vindt het ontzettend jammer dat de museummolen in ieder geval tot april 2021 dicht blijft. "We hebben geprobeerd om in juni of in september weer open te gaan, maar het is gewoon niet haalbaar", vertelt Van Timmeren. Normaal zou het museum tot en met oktober open zijn.

Financiële klap

Het museum is al sinds het begin van de coronacrisis in Nederland gesloten. Dat betekent dus geen inkomsten uit kaartverkoop, de horeca en de bakkerswinkel. Een financiële klap voor het bestuur van de door vrijwilligers draaiende gehouden molen. Van Timmeren: "Het levert ons een flink tekort op de begroting op. Gelukkig hebben we genoeg in reserve en is er een aantal donateurs geweest dat extra gedoneerd heeft, maar in april moeten we echt weer open." Voor dit jaar is er nog genoeg geld, benadrukt het bestuurslid.

Het bestuur hoopt dat er volgend jaar geen anderhalve meter afstand meer geldt. Het gebouw leent zich maar moeilijk voor aanpassingen. Het verwijderen van de zitplekken van het horecagedeelte is één van de weinige oplossingen, alleen creëer je daarmee weer andere problemen.

Vrijwilligers blijven doorgaan

Dat de museummolen voor bezoekers dicht is, betekent niet dat er niets gebeurt. Vrijwilligers zijn druk in de weer voor het nieuwe seizoen. Ze bouwen een nieuwe kapschuur, onderhouden de stoommachines en laten zo nu en dan de wieken draaien.

Daarnaast is er een groep al meer dan een jaar bezig met het restaureren van een kleine stoomtrein. Het is de bedoeling dat de stoomtrein op den duur rondjes gaat rijden in de buurt van De Wachter.