In 2024 geboren: nieuwjaarsbaby's in Drentse ziekenhuizen

We zijn pas net onderweg in 2024, toch heeft Drenthe al zijn eerste aanwinsten mogen verwelkomen. In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en het Emmer Scheperziekenhuis van Treant werd dit prille jaar al een kind geboren.

Om 12.46 uur kon op Nieuwjaarsdag in Assen beschuit met muisjes uitgedeeld worden vanwege het eerste kind dat in 2024 in het WZA ter wereld kwam. De kersverse ouders maakten meteen gebruik van de nieuwe wetgeving. Zij kunnen namelijk sinds 1 januari hun kroost een dubbele achternaam meegeven. En dat is ook precies wat zij deden. Het kind heeft nu een Nederlandse en een Spaanse achternaam.