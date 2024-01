Fractievoorzitter PVV Emmen volgende maand terug in raad

Fractievoorzitter Klaas Bosma van de Emmer PVV keert volgende maand weer terug in de raad. Ruim twee maanden geleden legde hij tijdelijk het werk neer vanwege burn-outklachten. Zijn fractiegenoot Mirjam Kuhl is om dezelfde reden sinds eind 2022 uit de running. Volgens Bosma volgen er deze maand nog gesprekken met Kuhl.

De PVV kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met twee zetels, bezet door Kuhl en Bosma, in de Emmer raad. Sinds afgelopen zomer waren beiden niet meer te zien in de raadszaal. Bosma liet zich dit najaar voor enkele maanden vervangen door Tommy Post.

Gesprekken

Over de terugkeer van Kuhl, doet hij geen concrete uitspraken. "Het is aan haar om haar zetel te behouden of niet." Wel volgen er deze maand nog gesprekken met haar en Tommy, laat Bosma desgevraagd weten.