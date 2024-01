Boodschap burgemeester Hoogeveen: ‘Geef gemeenten meer ruimte problemen op te lossen’

"Los problemen sneller op", zo luidt de boodschap van burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen. Volgens hem kampen we in Nederland met grote struikelblokken die sneller aangepakt moeten kunnen worden. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet gemeenten straks meer vrijheid geeft om zelf dingen op te lossen. "Wat houdt ons tegen?"

Loohuis deed de oproep tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de Tamboer in Hoogeveen. "Als we in onze mooie gemeente Hoogeveen fijn willen kunnen wonen, stroomaansluitingen willen aanleggen en ondernemers de kans willen bieden om te innoveren, dan moeten we zorgen dat het allemaal sneller kan."

Volgens de burgervader is dat nu niet mogelijk, omdat procedures voor dit soort dingen te veel tijd in beslag nemen. Hij pleit ervoor dat er wetten komen die alles versnellen. "Nu blijven we maar aanmodderen."

Blauwdrukken

De burgemeester vindt dat Den Haag moet stoppen met het uitrollen van blauwdrukken 'waar alles en iedereen in moet passen'. "Laat gemeenten, al dan niet samenwerkend in (sub)regionale verbanden, hun eigen op de schaal passende oplossingen bieden. De overheden die het dichtst bij hun inwoners staan kennen als geen andere overheid de mogelijkheden en onmogelijkheden."

Ook stelt hij dat het individuele belang bij procedures een te grote rol heeft. "Daarin zijn we doorgeslagen. Natuurlijk moeten we zorgen dat er inspraakmogelijkheden zijn en dat een individu een beroep kan blijven doen op een onafhankelijk rechter. Maar dat hoeft toch geen jaren te duren. Jaren waarin alles stilligt, terwijl er een grote roep is om de problemen aan te pakken."

Geen geloof meer in overheid

Loohuis liet verder weten dat veel inwoners zorgen hebben of ze wel worden gezien door de overheid. Volgens hem hebben ze het vertrouwen in de overheid verloren of dreigen ze die te verliezen. "Ze geloven niet meer dat er oplossingen komen voor maatschappelijke vraagstukken. Als er één les te leren valt uit de uitslag van de recent gehouden Tweede Kamerverkiezing, dan is het wel dat dit gesprek absoluut nodig is."

Hij denkt dat erkenning nodig is. "Zorgen over zorg, het klimaat, economische onzekerheid, wonen, ongelijkheid, de politiek en immigratie. Het klinkt als een open deur, maar ik zet hem nog een keer wijd open. In gesprek gaan met elkaar is de enige oplossing voor onze samenleving."