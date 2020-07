Eis: drie jaar cel voor verkrachting bejaarde vrouw in steegje in Assen

Hij wilde knuffelen, want dat miste hij thuis, omdat zijn relatie niet lekker liep. Dat was volgens een man uit Assen de reden dat hij begin dit jaar een 77-jarige vrouw aanklampte en begon te zoenen.

De officier van justitie gelooft er niks van. Hij eiste vanochtend bij de rechtbank in Assen drie jaar cel (één voorwaardelijk) tegen de man.

Ook eiste de officier dat de man na zijn celstraf een paar maanden wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek voor onderzoek. Er zijn aanwijzingen dat hij lijdt aan een seksuele stoornis, maar duidelijke conclusies zijn er nog niet. Verder wil de aanklager dat de Assenaar een verbod krijgt om in de straat te komen waar het slachtoffer woont.

Schaamte

"Ik schaam me zo voor wat ik heb gedaan", huilde de Assenaar in de rechtbank. Hij zei dat hij graag zijn excuses had willen aanbieden aan het slachtoffer. Maar zij was er volgens de officier niet, omdat ze dat niet aankan.

Op de avond van 8 januari was er een ambulance in de buurt in de wijk Lariks, waar het slachtoffer woont. Meerdere mensen kwamen kijken wat er aan de hand was. Volgens de verdachte was hij er ook en wenste de 77-jarige vrouw hem een gelukkig nieuwjaar. "Ik kreeg ook een knuffel", zei hij erbij.

Steegje

De vrouw vertelde daar niks over toen ze later aangifte deed. Volgens haar liep ze, toen ze bij de ambulance had gekeken, via een steegje terug naar huis en werd ze plotseling op haar schouder getikt. Een man duwde haar tegen een muur, greep haar bij haar kruis en borsten en begon haar te zoenen. Daarbij trok hij volgens het slachtoffer hardhandig haar mond open en stopte vervolgens zijn vingers erin. Ook zei hij meerdere keren dat hij seks wilde.

Toen hij haar daarna tegen de grond werkte, begon zij te roepen om haar buurman en ging de man er vandoor, vertelde ze. Volledig overstuur belde de vrouw bij haar buren aan, die daarna de politie belden. Er werd DNA van de verdachte gevonden rond de mond van het slachtoffer.

'Te weinig bewijs'

De man werd ruim een week later opgepakt. Volgens zijn advocaat is er te weinig bewijs voor verkrachting. Zij vindt alleen aanranding te bewijzen. Dat heeft de Assenaar ook bekend. Hij ontkent dat hij haar gezoend heeft en gezegd heeft dat hij seks wilde. Ook blijft hij erbij dat hij geen vingers in haar mond heeft gestopt.

"Ik val niet op oudere vrouwen", aldus de Assenaar. Naar eigen zeggen rende hij weg toen hij de angst in het gezicht van de vrouw zag. "Ik heb vind het vreselijk wat er is gebeurd." De man is vaker veroordeeld en heeft zeven jaar vastgezeten, maar nooit voor zedenzaken.

De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak.

