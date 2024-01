Geen drenkeling gevonden bij Steenbergen, zoekactie gestaakt

Hulpdiensten hebben vanochtend een ondergelopen gebied bij de Norgerweg bij Steenbergen uitgekamd op zoek naar een mogelijke drenkeling. Maar er is niemand gevonden.

Alle alarmbellen gingen rond half acht af nadat op een ondergelopen fietspad een onbeheerde fiets werd gevonden. Omdat er geen eigenaar bij de fiets aanwezig was, belden omstanders met de hulpdiensten. Brandweerlieden in waadpakken kamden sloten en het ondergelopen gebied uit, terwijl de politie onderzocht van wie de fiets is. De weg werd deels afgesloten.