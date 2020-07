'Slachtoffer moord Nietap met voorwerp op hoofd geslagen'

De 62-jarige man, die dit voorjaar in zijn huis in Nietap zo zwaar is mishandeld dat hij een paar dagen later overleed, is met een voorwerp op zijn hoofd geslagen. Dat blijkt uit sectie op zijn lichaam, zegt officier van justitie Henk Mous.

Vanochtend was de eerste zitting in de moordzaak tegen een man van 39 uit Nietap en een 47-jarige Groninger. Beiden waren niet bij de zitting. Hun advocaten wel. Zij vonden het te vroeg om onderzoekwensen in te dienen, omdat het dossier nog niet helemaal compleet is.

Het politieonderzoek is afgerond, maar er moeten nog een paar verklaringen aan het dossier worden toegevoegd, volgens Mous. Ook is het definitieve rapport over de sectie op het lichaam van het slachtoffer is nog niet af.

Buurman

De 39-jarige man was de buurman van het slachtoffer. Hij zorgde ook voor hem, vertelde zijn advocaat Cees Eenhoorn eerder. Zo bracht hij de man regelmatig eten. De 62-jarige man had een slechte gezondheid.

Volgens het OM is het slachtoffer in de vroege ochtend van 9 april zwaar mishandeld door beide verdachten. Ze hebben onder meer een voorwerp tegen zijn hoofd kapot geslagen, hem tegen zijn hoofd en lichaam geschopt en een voorwerp op zijn buik gezet, waar een van hen bovenop is gaan zitten. Om wat voor voorwerpen het gaat, kon Mous niet zeggen. Hij is niet de zaaksofficier.

Aanleiding geweld onduidelijk

De 62-jarige man overleed vijf dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Wat de aanleiding was voor het geweld, werd tijdens de eerste openbare zitting niet duidelijk. Eenhoorn liet eerder weten dat het slachtoffer 'iets' van de verdachten zou hebben afgepakt. Wat dat was, dat wil hij nog niet kwijt.

Beide verdachten zijn volgens Mous veel vaker met justitie in aanraking geweest. De twee worden nog psychisch onderzocht voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, die gepland staat voor 5 november. Voor die tijd is er nog een tussentijdse zitting, begin oktober. Tot die tijd blijven de verdachten vastzitten.

